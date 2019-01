Khởi tố 12 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc của Vũ 'bông hồng'

Trưa 21.1, Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã ký quyết định khởi tố 12 bị can trong trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lâm Thanh Vũ (Vũ "bông hồng") cầm đầu

12 bị can này bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số 12 bị can bị khởi tố thì có 11 bị can bị bắt tạm giam, một bị can được cho tại ngoại.

Ảnh: Công an cung cấp Các bị can trong đường dây

Tiến hành khám xét đồng loạt, công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cùng 3 ô tô và 780 triệu đồng...

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện Vũ và các đàn em hoạt động tại địa bàn TP.HCM, tổ chức đánh bạc cho nhiều con bạc trên tỉnh thành cả nước. Các đàn em của Vũ "bông hồng" được giao nhiều tài khoản để "chiêu dụ" những người chơi ở nhiều tỉnh thành tham cá độ bóng đá, đá gà trực tuyến, đánh đề... trên các trang như Bong88.com, ag.30k30k.net.

Mặc dù ban đầu Vũ "bông hồng" không khai nhận về các hành vi phạm tội, tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, đến nay Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm về hoạt động cờ bạc.

Tài liệu điều tra xác định, đàn em của Vũ trải rộng nhiều tỉnh, thành, nắm giữ các tài khoản cá cược. Những tài khoản này quy đổi tiền ra điểm để ăn thua trên các trang mạng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch thắng thua lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, Vũ cũng trực tiếp đánh bạc với người chơi.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người liên quan trong đường dây.