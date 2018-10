'Hốt' ổ cá độ 40 tỉ đồng qua mạng

Vĩnh Long: Bắt 14 người đá gà ăn tiền trong khu vườn vắng Khoảng 12 giờ 30 ngày 22.10, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) phối hợp Công an xã Phước Hậu bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc ấp Phước Lợi C (xã Phước Hậu, H.Long Hồ), bắt quả tang 14 người đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền. Ảnh: Xuân Phúc Công an đang lấy lời khai người tham gia đá gà ăn tiền Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 2 con gà đá, 12 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ, 12 xe máy các loại, 13 điện thoại di động, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Hiện 14 người này đã bị công an mời về trụ sở để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong số này, 13 người có hộ khẩu ở Vĩnh Long và 1 người hộ khẩu ở Đồng Tháp. Xuân Phúc