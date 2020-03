Bộ Công an xin lỗi 2 công dân bị bắt oan

Ông Bùi Mạnh Lân (63 tuổi, ngụ Bình Dương) hiện là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh (thành lập năm 1994).

Công ty Hưng Thịnh là chủ đầu tư KCN Đồng An 1 (thành lập năm 1997, P.Bình Hoà, TP.Thuận An, Bình Dương) và KCN Đồng An 2 (thành lập năm 2007, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ngoài việc đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng các KCN, Công ty Hưng Thịnh còn đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đó là Trường Cao đẳng nghề Đồng An được thành lập năm 2008.

Ông Lân được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2007. Năm 2009, ông Lân được Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam khen tặng là Doanh nhân tiêu biểu năm 2009.