Bộ Công thương: Các hồ thủy điện đang an toàn trong lũ

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công thương tổ chức chiều qua, liên quan việc kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện, ông Tô Xuân Bảo, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), cho hay qua kiểm tra tại địa phương cùng với đoàn kiểm tra liên ngành, đánh giá lại cho thấy các hồ thủy điện đang vận hành trong cả nước đều đảm bảo an toàn theo quy định.

Về các quan ngại hồ thủy điện xả lũ tại khu vực miền Trung, ông Bảo cho biết nhiều hồ thủy điện có dung tích nhỏ, không có khả năng phòng lũ. Khi nước về qua đập tràn sẽ trực tiếp tràn xuống hạ du. Còn các hồ có dung tích lớn, có khả năng cắt lũ, việc chỉ đạo điều hành nằm trong điều hành liên hồ. Các hồ có dung tích phòng lũ như A Vương, Sông Tranh được quy định mức đón lũ và các hồ này hiện đều duy trì mức đón lũ để làm chậm, giảm lũ hạ du.

Mưa cực lớn khắp miền Trung, lũ trên các sông đang lên nhanh

Về vấn đề rà soát quy hoạch thủy điện nhỏ, ông Đỗ Đức Quân, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, cho hay từ năm 2017 đến nay, không có dự án nào được bổ sung quy hoạch mà chiếm đất rừng tự nhiên . Ông Quân nhấn mạnh, từ đó đến nay không bổ sung các dự án dưới 3 MW vào quy hoạch nữa. Cùng với đó, diện tích chiếm đất rừng của các dự án cũng giảm đáng kể, ví dụ từ 2016 trở về trước, các dự án thủy điện chiếm đất từ 4 - 5 ha/MW thì hiện chỉ còn bình quân 1 - 2 ha/MW.

Về hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương khi tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 8,4%). Trong quý 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 80,07 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, và tăng 34% so với quý 2.