Bộ Công thương thông báo khẩn thu hồi sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập từ Úc

Cụ thể, thông báo của Bộ Công thương cho hay, Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Úc đã cảnh báo về việc sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc có khả năng bị nhiễm khuẩn (Pseudomonas spp) và hiện đang được thông báo thu hồi tại Úc

Do vậy, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công thương yêu cầu cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định thực hiện thông báo tới cá nhân, doanh nghiệp, thu hồi sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước tại cơ quan.

Cụ thể, tên sản phẩm là sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L); bao gói 1 L; nhà sản xuất là Freedom Foods có địa chỉ tại số 80 Box Road Taren Point NSW 2229. Nhà nhập khẩu là Natural Life Sources Ltd.Co có địa chỉ tại TP.HCM.

Cơ quan quản lý yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với lô sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công thương.

Bộ Công thương cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện sản phẩm với thông tin như trên mà được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.