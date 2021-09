Bộ GTVT đề nghị Hà Nội cho nhân viên hàng không sử dụng giấy đi đường cũ

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội và Công an TP.Hà Nội gia hạn thời gian áp dụng việc phải dùng giấy đi đường do công an cấp , đối với cán bộ, nhân viên hàng không làm việc tại sân bay Nội Bài.