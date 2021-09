Hà Nội đổi chính sách giấy đi đường xoành xoạch, doanh nghiệp 'khóc ròng'

Sáng nay, Công an TP.Hà Nội đã điều chỉnh lại một số đối tượng được cấp giấy đi đường. Theo đó, có một số nhóm đáng chú ý như sau: Nhóm 2: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Đối tượng được cấp là cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường cho nhóm này là Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội. Nhóm 5: công dân được ra khỏi nhà trong các trường hợp: thứ nhất, người đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men sẽ do UBND xã, phường, thị trấn duyệt, cấp theo đúng đối tượng được quy định. Nhóm 6: các tổ chức, cá nhân và trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu: cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường cho nhóm này là công an xã, phường, thị trấn.