Hà Nội cấp giấy đi đường QR Code: Doanh nghiệp, người dân thấp thỏm lo lắng

“Sáng nay khi chúng tôi hỏi đồn công an Khu công nghiệp hay UBND xã nơi công ty đặt trụ sở là đầu mối tiếp nhận, thì cũng chưa rõ bên nào là đầu mối. Tới chiều nay, theo thông tin được biết thì huyện mới họp để triển khai hướng dẫn các đối tượng được cấp và quy trình cấp”, anh K. cho biết.

Dù ủng hộ chủ trương chia vùng giãn cách, siết chặt để chống dịch của Hà Nội, song theo anh K., cách triển khai quá gấp, trong khi các hướng dẫn bằng văn bản lại chưa cụ thể, khiến doanh nghiệp rất khó thực hiện. Vướng mắc lớn nhất là trong 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp Giấy đi đường, không quy định các doanh nghiệp duy trì chuỗi sản xuất để không đứt gãy, mà chỉ quy định các nhóm doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thiết yếu, các dịch vụ công.

Riêng công ty của anh có vài trăm công nhân sống tại các quận nội thành thuộc vùng đỏ, các điểm khác như H.Mê Linh, Sóc Sơn có vài nghìn công nhân. “Với khối lượng lớn cả nghìn công nhân, trong khi mỗi khu công nghiệp từ vài chục đến cả trăm doanh nghiệp, lại gửi hồ sơ qua mail cho cảnh sát khu vực hay xã thì sẽ mất rất nhiều thời gian để xử lý. Trong khi trường hợp chưa kịp được cấp Giấy đi đường thì thế nào, chúng tôi dùng giấy cũ đi lại có bị xử phạt hay không, cũng chưa có hướng dẫn”, anh K. nói.

Chị H., nhân viên tại một công ty có trụ sở tại P.La Khê (Q.Hà Đông) cho biết, sáng nay đã liên hệ với công an phường, thì được cho số của công an khu vực. Sau đó nhận được hướng dẫn gửi các thông tin qua Zalo gồm: tên công ty, địa chỉ, người đại diện, số điện thoại liên hệ, số lượng nhân viên, email, lĩnh vực kinh doanh . Sau khi gửi, chị vẫn đang chờ thêm phản hồi và hướng dẫn.

“Lãnh đạo công ty đã tính đến tình huống xấu nhất khi không kịp nhận được giấy đi đường là nhân viên công ty xuống làm việc 3 tại chỗ tại Hà Nam. Nhưng 3 tại chỗ cũng rất phức tạp nên mọi người đều rất lo lắng”, chị H. nói.

Trong khi đó, tại cuộc kiểm tra các chốt kiểm soát của lãnh đạo TP.Hà Nội sáng nay, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, việc cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng đã được Công an TP tổ chức triển khai thực hiện từ sáng nay, 4.9. Các cơ quan, đơn vị nếu đảm bảo đủ điều kiện, đúng quy định là Công an thành phố sẽ cấp luôn ngay trong ngày.