Bộ GTVT: Tàu Cát Linh - Hà Đông đủ điều kiện khai thác

Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản giải trình Hội đồng Kiểm tra nhà nước các công trình xây dựng liên quan đến khuyến cáo an toàn của Tư vấn Pháp ACT với dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đáng chú ý, trước đó, vào đầu tháng 5, sau khi nhận được Chứng nhận an toàn hệ thống do ACT cấp, Bộ GTVT đã có báo cáo đề nghị hội đồng chấp thuận cho dự án Cát Linh - Hà Đông được khai thác thương mại, song chưa được thông qua.