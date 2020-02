Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu xử lý vụ người phụ nữ bị đánh trong thang máy

Chiều cùng ngày, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã xác định người đàn ông đánh phụ nữ trong thang máy tại chung cư nói trên, đó là Trần Hiệp Hải (31 tuổi, trú P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú). Làm việc với công an, Hải khai, người phụ nữ bị đánh sống như vợ chồng với Hải tại chung cư này. Hiện công an Q.Tân Phú đang lập hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý hành vi đánh phụ nữ của Hải.