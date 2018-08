Bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Công an giữ chức danh thủ trưởng cơ quan điều tra

Ngày 10.8, thượng tướng Tô Lâm , Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đó, tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cả hai quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày k‎‎ý.

Việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bổ nhiệm các chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là một trong những bước tiếp theo thể hiện sự tinh giản cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Trước đó, các chức danh tư pháp thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra do lãnh đạo của các Tổng cục An ninh và Tổng cục cảnh sát nắm giữ. Tuy nhiên, từ ngày 6.8, Bộ Công an không còn cơ cấu đơn vị cấp tổng cục mà chuyển đổi, sáp nhập thành các đơn vị cục.