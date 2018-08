Bộ Công an giảm 6 tổng cục và 60 đơn vị cấp cục

Chiều 7.8, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lương Quang Tam, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết ngày 6.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 01, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Nghị định này có hiệu lực ngay từ khi ban hành. Về cơ bản, chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an không thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, cơ cấu bộ máy có sự thay đổi theo hương tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng: Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Theo đó, cơ cấu của Bộ Công an hiện tại sẽ không có cấp tổng cục. Cả 6 tổng cục hiện có hiện nay đã chuyển xuống thành các đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ. Đồng thời sáp nhập nhiều đơn vị cấp cục theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ hoặc không rõ về chức năng nhiệm vụ thì hợp nhất, sáp nhập.

Bộ Công an sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát PCCC tại các địa phương vào công an các tỉnh. Sắp xếp hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó sát nhập báo công an nhân dân, truyền hình công an nhân dân, nhà xuất bản thành Cục truyền thông công an nhân dân.

Cũng theo Nghị định này, Bộ Công an sẽ giảm mạnh các đơn vụ cấp phòng tại các cục trực thuộc Bộ và các đơn vị cấp đội thuộc các đơn vị phòng ở các địa phương.

“Nếu so với Bộ máy cũ thì nay đã giảm 6 tổng cục và 60 đơn vị cấp cục, tại địa phương, gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở địa phương sau khi sáp nhập thì giảm 500 đơn vị cấp phòng gần 1.000 đơn vị cấp đội”, thiếu tướng Lương Quang Tam nói và cho biết việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an có sự thống nhất cao ở T.Ư.

Trong ngày hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.