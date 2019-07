Bổ nhiệm tân Giám đốc Công an Tiền Giang

Chiều nay 17.7, tại Công an tỉnh Tiền Giang, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an công bố Quyết định 5161 ngày 4.7.2019 của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt (54 tuổi, quê xã An Hiệp, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre), trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, là Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phụ trách công tác xây dựng lực lượng - hậu cần.

Dịp này, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định chấp thuận cho đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.