Bộ Công an vào cuộc xử lý sai phạm của Alibaba

Triệu tập giám đốc Công ty Alibaba

Ngày 12.7, trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Mạnh Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, xác nhận đã nhận được văn bản của Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến 29 dự án mà Công ty CP địa ốc Alibaba, trụ sở TP.HCM (viết tắt là Công ty Alibaba) rao bán đất nền tại địa phương này.

"Hiện Sở Xây dựng đang chuẩn bị mọi thông tin, giấy tờ để làm việc, cung cấp đầy đủ cho cơ quan chức năng. Đến nay Sở Xây dựng Đồng Nai chưa phê duyệt hay cấp phép cho bất cứ dự án nào cho Công ty Alibaba", ông Dũng nói.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, qua xác minh, vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty Alibaba . Cơ quan CSĐT xác minh thấy trên địa bàn Đồng Nai, Công ty Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án. Cụ thể: H.Long Thành có 27 dự án (21 dự án ở xã Long Phước là Alibaba 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point II, Khu dân cư quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence); 3 dự án ở xã Phước Thái là Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III; các xã Bàu Cạn, Tân Hiệp, An Phước mỗi xã có 1 dự án.

Hai dự án còn lại nằm ở H.Nhơn Trạch và H.Xuân Lộc gồm dự án Ali Aqua Nhơn Trạch (xã Long Thọ) và Ali Mega Xuân Lộc (xã Xuân Hưng).

Để phục vụ việc điều tra, xử lý, Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án nói trên.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Alibaba, đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía nam để cung cấp tài liệu theo nội dung biên bản làm việc ngày 2.4.2018, làm rõ các sai phạm liên quan đến việc sử dụng đất.

Về các “dự án ma” của Công ty Alibaba tại Bà Rịa-Vũng Tàu, theo hồ sơ mà Công ty Alibaba cung cấp cho cơ quan chức năng tỉnh này, “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 1 do ông Nguyễn Ngọc Sự (quê Hà Nội) làm chủ đất và Công ty Alibaba phân phối nền. Ngày 3.3.2018, vợ chồng ông Sự ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Trần Quang (21 tuổi, quê Quảng Bình). Cùng ngày này, ông Quang đã làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty TNHH Alibaba Tân Thành (trụ sở tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) do ông Nguyễn Thái Lực làm giám đốc để sử dụng, phân lô, tách thửa, chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng... Thời hạn ủy quyền là 10 năm. Nhưng trước đó, ngày 3.11.2017, Công ty TNHH Alibaba Tân Thành do ông Lực làm giám đốc đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba do ông Nguyễn Thái Lĩnh (anh ruột ông Lực) làm giám đốc để phân phối sản phẩm đất nền tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 1...(?).