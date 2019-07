Bộ Công an triệu tập em trai ông Nguyễn Thái Luyện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, phía Nam (258 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) để làm rõ sai phạm sử dụng đất. Ông Lĩnh được biết là em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Trước đó, ngày 4.7, ông Nguyễn Thái Luyện cũng đã bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệu tập đến làm việc vì những phát ngôn có dấu hiệu nhục mạ, bôi nhọ ngành công an và cơ quan chính quyền cấp xã.