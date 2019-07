An ninh làm việc với Chủ tịch Công ty Alibaba sau 'phát ngôn sỉ nhục'

Sáng 4.7, ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đã đến trụ sở Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) làm việc theo thư mời của cơ quan này

Các phóng viên đã tiếp cận ông Luyện tại cơ quan công an để đặt các câu hỏi liên quan đến những phát ngôn trong clip với những nội dung miệt thị chủ tịch xã và công an xã. Ông Luyện cho hay, cơ quan an ninh làm việc với ông để xác minh ông có nói các câu đó ( học ngu ra làm công an , học côn đồ ra làm chủ tịch xã - PV) hay không? Việc phát ngôn từ đâu ra?