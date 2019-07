Ra Hà Nội tống đạt quyết định cưỡng chế 'dự án' Alibaba Tân Thành Center City 1

Việc tống đạt quyết định cưỡng chế được thực hiện tại nhà riêng của ông Sự ở Hà Nội và vợ ông Sự đã nhận quyết định này.

Ông Thắm cho hay, cơ quan chức năng TX.Phú Mỹ và UBND xã Châu Pha đã nhiều lần gửi các văn bản xử lý, quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế khu đất cho ông Sự, nhưng đều không có người nhận, vì chủ đất thay đổi địa chỉ lưu trú.

“UBND thị xã đã cử một tổ làm việc ra tận Hà Nội, nhờ công an địa phương tìm đến nơi cư trú mới của vợ chồng ông Sự. Đến sáng 1.7, tổ làm việc đã tống đạt các quyết định cưỡng chế”, ông Thắm cho hay.

Theo quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ ký, vào ngày 3.7, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, cuốc đường khắc phục lại hiện trạng ban đầu tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 1.

Xe múc, xe ủi dùng đất lấp lại đường để đối phó quyết định cưỡng chếcác "dự án ma" Alibaba Ảnh: Nguyễn Long

“Tuy nhiên, do quyết định mới gửi tới gia đình ông Sự nên UBND TX.Phú Mỹ sẽ không cưỡng chế vào ngày này mà sẽ cho người vi phạm có thời gian tự khắc phục. Nếu đến giữa tháng 7 ông Sự không tự khắc phục lại hiện trạng đất thì lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, cưỡng chế cuốc đường trả lại hiện trạng đất ban đầu”, ông Thắm cho hay.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu đất do ông Sự làm chủ là “dự án ma”, do Công ty Alibaba đang phân phối nền.

Đường nhựa tại "dự án ma" Alibaba đã được lấp đất Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 9.3.2018, UBND TX.Phú Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Sự do chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa , đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích hơn 2,4ha. Theo đó, ông Sự buộc phải chấm dứt hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và khôi phục lại tình trạng đất.

Ngày 12.3.2018, Chi nhánh VP đăng ký đất đại TX.Phú Mỹ tiếp nhận hồ sơ sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Sự cho một người khác. Do ông Sự chưa chấp hành quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả nên ngày 28.3.2018, Chi nhánh VP đăng ký đất đai TX.Phú Mỹ trả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Sự.

Ngày 15.6.2018, UBND TX.Phú Mỹ tiếp tục ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Sự về hành vi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không có giấy phép xây dựng, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 3 ngày. Ông Sự đã không đóng phạt, không khắc phục hậu quả, tiếp tục xây dựng trái phép nhà bằng thép với diện tích hơn 540 m2.

Ngày 5.12.2018, UBND xã Châu Pha lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (vắng chủ) về hành vi xây dựng công trình trên các thửa đất không phù hợp với quy hoạch.

Ngày 6.5, UBND xã Châu Pha đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Phòng Quản lý đô thị TX.Phú Mỹ xử lý theo thẩm quyền. Hiện UBND TX.Phú Mỹ cũng đang lên phương án cưỡng chế.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 18.6, UBND TX.Phú Mỹ đã ký quyết định cưỡng chế khu đất Alibaba Tân Thành Center City 1 10 ha do ông Sự làm chủ đã có hành vi làm đường nhựa, vỉa hè trái phép. Ngày 20.6, khi UBND xã Châu Pha niêm yết quyết định cưỡng chế này tại khu đất thì sau đó có nhiều xe múc đến cuốc đất lấp lại các con đường nhựa, vỉa hè để đối phó.

Theo UBND TX.Phú Mỹ, việc lấy đất lấp đường là để đối phó với quyết định cưỡng chế là không thể chấp nhận.

Để việc cưỡng chế được diễn ra đúng theo kế hoạch, UBND TX.Phú Mỹ phải cử một tổ công tác ra Hà Nội tìm đến nơi ở mới của ông Sự để tống đạt tận tay quyết định cưỡng chế cho chủ "dự án" Alibaba Tân Thành Center City 1