Dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành vội vã lấp đường làm trái phép

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 23.6, nhiều đường nội bộ làm trái phép tại dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành ở xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được lấp lại bằng đất.

Một con đường nhựa được lấp vội vã

Nhiều xe múc đã liên tục cuốc đất trong những ngày qua để lấp lại các con đường nội bộ này, một người dân địa phương cho hay.

Khu dân cư Alibaba Tân Thành nằm trong “dự án ma” rộng hơn 10ha đất.

Tại “dự án ma” này, có một công trình nhà rộng hơn 500m2 đã nhiều lần bị UBND xã Châu Pha và UBND TX.Phú Mỹ lập biên bản xử lý vi phạm do xây dựng không đúng qui hoạch.

Trước căn nhà này có bảng hiệu dài hàng chục mét ghi dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba và một tảng đá lớn khắc chữ “Địa ốc Alibaba – Dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành”.

Theo biên bản, khu đất này do ông Nguyễn Ngọc Sự (quê Hà Nội) làm chủ, đã có hành vi vi phạm là làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, với diện tích khoảng 24.500m2.

Một cán bộ UBND TX.Phú Mỹ cho biết, mặc dù bị lập biên bản xử phạt từ lúc công trình này mới có nền sàn bê tông, khung sắt tiền chế nhưng đến nay công trình đã hoàn thiện.

Hàng ngày, tại đây có hàng chục người mặc áo có dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” giới thiệu đất nền, dự án cho khách.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho hay, ngày 20.6, cơ quan chức năng đã niêm yết quyết định cưỡng chế công trình vi phạm tại khu đất này.

Các xe múc đang cuốc đất lấp đường

“Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, cuốc đường trả lại hiện trạng ban đầu tại các đường nội bộ trên khu đất do làm trái phép. Đối với căn nhà rộng hàng trăm mét vuông xây dựng sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó. Việc xử lý căn nhà này sẽ xử lý sau”, ông Thắm cho hay.

Đây là quyết định cưỡng chế do UBND thị xã Phú Mỹ ký buộc chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất.

Trong quyết định cưỡng chế nêu rõ, sẽ có nhiều cơ quan tổ chức phối hợp bao gồm Công an TX.Phú Mỹ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các phòng, ban liên quan của thị xã…Đồng thời đề nghị điện lực Phú Mỹ tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

Ông Thắm cho hay, ngay sau khi lực lượng chức năng gián quyết định niêm yết, từ chiều 21.6 đã có nhiều xe múc đến cuốc đất hai bên đường nội bộ để lấp lại mặt bằng đường nhựa, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp.