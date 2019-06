'Dự án khu dân cư Alibaba Tân Thành', vì sao phải bị cưỡng chế?

Ngày 20.6, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã gia hạn tạm giữ hình sự lần 2 đối với bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để tiếp tục điều tra hành vi cố ý hủy hoại tài sản. Ngày 13.6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên cho xe cuốc vào khu đất nông nghiệp gần bên công an xã để cưỡng chế, trả lại hiện trạng đất ban đầu thì bị cả trăm người mặc áo có dòng chữ “ Tập đoàn địa ốc Alibaba ” và “An ninh Alibaba” chống đối. Trong lúc đoàn làm việc, bà Trinh đã lớn tiếng la lối, chỉ đạo một nhóm người đập phá xe cuốc, trong đó ông Tĩnh là người trực tiếp nhiều lần dùng gạch đập xe cuốc gây hư hỏng. Ngoài ra, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhiều người khác đã có hành vi đập phá xe cuốc của đoàn làm việc.