'Tập đoàn địa ốc Alibaba' đến trụ sở công an đòi thả người, có thể xử tù?

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 16.6, hàng chục người, trong đó một số người mặc áo đồng phục có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba, kéo đến cổng Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục kêu gọi công an thả người.

Liên tục la lớn, đòi thả người tại trụ sở công an

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ xác nhận đầu giờ chiều 16.6, những người nêu trên đi ô tô đến cổng đơn vị liên tục la lớn, yêu cầu thả người, hơn 10 phút sau thì bỏ đi.

Trước đó, ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 13.6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên cho phương tiện vào khu đất nông nghiệp gần công an xã này để tiến hành cưỡng chế đào đường, trả lại hiện trạng đất ban đầu do việc làm đường trái phép, thì bị cả trăm người mặc áo có dòng chữ "Tập đoàn Alibaba" và "An ninh Alibaba" chống đối quyết liệt.

Trong lúc đoàn làm việc, bà Trinh đã lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người đập phá phương tiện cưỡng chế, trong đó ông Tĩnh là người trực tiếp dùng gạch đập hư hỏng xe...

Liên quan đến vụ việc nêu trên, nhiều ý kiến chuyên ra cho rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Xử lý hình sự

Theo đó, luật sư Nguyễn Hải Nam (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phươc) cho rằng, việc tụ tập đông người tại cơ quan nhà nước với mục đích gây áp lực, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự công cộng là vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. tin liên quan Gia hạn tạm giữ hai người mặc áo Tập đoàn địa ốc Alibaba cố ý hủy hoại tài sản

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Nguyễn Hải Nam cho rằng theo điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có quy định trường hợp tụ tập đông người ở nơi công cộng, gây mất trật tự công cộng thì bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

luật sư Nguyễn Hải Nam cho rằng, trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, về tội Gây rối trật tự công cộng, với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm”, luật sư Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh.

ẢNH: NGUYỄN LONG Một số người mặc áo "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đã ngăn cản không cho xe cuốc vào khu đất vi phạm pháp luật xây dựng tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Tập trung đông người phải đăng ký

Theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM), hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng là những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi người (vỉa hè, lòng đường, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa…) nhằm mục đích đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức, hoặc nhằm đưa ra những yêu cầu, kiến nghị về những vấn đề có liên quan chung đến đời sống chính trị - xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang, mọi hoạt động tập trung đông người đều phải đăng ký trước với UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Trình tự thủ tục đăng ký tập trung đông người được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 09/2005. Trường hợp không tuân thủ các quy định của pháp luật nêu trên, sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm...

Luật sư Nguyễn Thị Minh Trang phân tích, với hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ, hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật..., có thể bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ (Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015), với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù.