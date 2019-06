'Chủ tịch địa ốc Alibaba' miệt thị công an, chủ tịch xã, 'có nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật'?

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên cho phương tiện vào khu đất nông nghiệp gần công an xã này, để tiến hành cưỡng chế đào đường, trả lại hiện trạng đất ban đầu do việc làm đường trái phép, thì bị cả trăm người mặc áo có dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" và "An ninh Alibaba" chống đối quyết liệt. Trong lúc đoàn làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người đập phá phương tiện cưỡng chế, trong đó ông Trần Quốc Tĩnh là người trực tiếp dùng gạch đập hư hỏng xe... Ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngay sau đó, ngày 16.6, hàng chục người, trong đó một số người mặc áo đồng phục có dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba", tụ tập kéo đến cổng Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) gây sức ép đòi công an thả người. Ngày 22.6, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Quảng Nam) về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản"...