Công an đã ‘sờ gáy’ 7 dự án 'ma' liên quan Alibaba

“Phòng cũng đã cử trinh sát theo dõi các hoạt động tại những “dự án” mà Công ty Alibaba đang rao bán. Hiện CQĐT cũng nhận được một số đơn tố cáo của người dân về các dấu hiệu sai phạm của công ty này”, thượng tá Dương cho hay.

Nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công ty Alibaba đang phân phối 7 “dự án” đất nền trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Qua quá trình làm việc, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (bị Công an TX.Phú Mỹ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản - PV) không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của 7 “dự án” này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 23.4.2017 - 9.10.2018, Công ty Alibaba đã tham gia 7/8 “dự án” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng, với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỉ đồng. Làm việc với cơ quan công an, công ty này cung cấp danh sách khách hàng mua nhưng không cung cấp địa chỉ.

Qua kiểm tra rà soát, đối chiếu giữa các thông tin, 7 “dự án” gồm: khu đất diện tích 134.996 m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”, công ty đang phân phối 346 nền, đã thu hơn 100 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 74.664 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2”, công ty phân phối 468 nền, đã thu gần 110 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 58.391 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 3”, công ty phân phối 161 nền, đã thu gần 40 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 25.149 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 4”, công ty phân phối 137 nền, đã thu gần 42 tỉ đồng; hai “dự án” trùng với vị trí “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 5”, công ty này phân phối 291 nền, đã thu trên 97 tỉ đồng; khu đất diện tích hơn 187.000 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 6”, công ty phân phối 1.306 nền, đã thu hơn 200 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 88.000 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Phú Mỹ Center City”, công ty phân phối 624 nền, đã thu trên 177 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có khu đất diện tích khoảng 4 ha trùng với vị trí “Dự án Alibaba Tân Thành Home City”.

Theo thượng tá Dương, tất cả các dự án này đều chưa được cấp phép đầu tư; không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng; chưa được nghiệm thu hạ tầng, tách thửa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã đề nghị chính quyền UBND các xã, phường đang quản lý các khu đất trên kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản

Kiến nghị xử lý việc miệt thị công an, chủ tịch xã

Liên quan đến Công ty Alibaba, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ cưỡng chế ngày 13.6, thì tối 17.6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình tọa đàm “Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật - Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?”. Video này lan truyền rất nhanh trên Facebook, YouTube, trong đó có những phát ngôn gây sốc của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba.

Theo nội dung video, ông Luyện tự đặt câu hỏi: “Học cái gì để ra làm công an xã?” và tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”. Tiếp đó, ông Luyện tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?” và tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”…

Những phát biểu trên được cho ám chỉ trực tiếp đến ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và lực lượng công an địa phương trong vụ cưỡng chế dự án “ma” ở xã Tóc Tiên ngày 13.6.

Trả lời PV Thanh Niên hôm qua 24.6, ông Thân Đăng Phong nói: “Không thể chấp nhận những phát biểu ngông cuồng, xấc xược của người đàn ông trong video”. “Chúng tôi sẽ có văn bản gửi cơ quan công an, ngành thông tin truyền thông có hướng xử lý việc người đàn ông trong video phát ngôn như vậy. Người này đã xúc phạm đến danh dự của những công chức đang làm việc trong lực lượng công an, UBND các xã, phường”, ông Phong cho hay. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở TT-TT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức năng xem xét, xử lý người phát ngôn trong đoạn video.