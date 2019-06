Nhận lệnh bắt giam, nhân viên Alibaba... bật khóc

NGUYỄN LONG Trần Quốc Tĩnh dùng gạch đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế dự án "ma" vi phạm xây dựng

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 2 nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Long Nguyễn Huỳnh Tú Trinh luôn chống đối, chỉ đạo nhân viên "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế

Một cán bộ tham gia tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Trần Quốc Tĩnh cho biết, khi nhận các quyết định này, thì nghi can run sợ và đã bật khóc.

Cũng theo cán bộ này, ngay từ những ngày đầu bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, nghi can Trần Quốc Tĩnh đã thành khẩn khai báo là làm theo chỉ đạo của nghi can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Công ty địa ốc Alibaba.

Riêng nghi can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, lúc nhận quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam thì xin được mượn sách luật để kiểm tra lại điều khoản bắt giữ mình.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 13.6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) cho xe múc vào khu đất nông nghiệp gần cạnh bên Công an xã này để đào đường trả lại hiện trạng đất ban đầu do xây dựng trái phép, thì bị những người mặc áo có dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" và "An ninh Alibaba" chống đối quyết liệt.

Trong lúc đoàn làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người đập phá xe múc, trong đó ông Tĩnh là người trực tiếp nhiều lần dùng gạch phá hoại xe.