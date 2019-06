Khởi tố 2 nhân viên 'Tập đoàn địa ốc Alibaba'

Sau khi xảy ra vụ trộm hơn 8 tỉ đồng H.Long Hồ, Vĩnh Long, công an xác định có 3 người tham gia, trong đó 1 nghi can đã bị bắt, 2 nghi can còn lại bị truy nã đến nay ra đầu thú.