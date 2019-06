Xử lý dự án 'ma', lực lượng chức năng bị những kẻ ngông cuồng chống đối

Ngày 13.6, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) triệu tập, làm việc với 10 người mặc đồng phục in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Chỉ đạo nhân viên đập phá xe

Sáng 13.6, UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) tổ chức cho xe cuốc vào khu đất nông nghiệp rộng hơn 1 ha (cạnh Công an xã Tóc Tiên) để tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất do chủ đầu tư tự ý làm đường trái phép. Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, cho biết khu đất này của 3 cá nhân đứng chung chủ sở hữu, không phải dự án của Tập đoàn địa ốc Alibaba , vì trên địa bàn xã cũng như TX.Phú Mỹ chưa có dự án nào của Alibaba.

Khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, khi đoàn cho xe cuốc đường thì cả trăm người mặc áo ghi dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" có hành vi chống đối, không cho xe cuốc làm việc. Trong đó, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) liên tục lớn tiếng chỉ đạo các nam nhân viên và nhóm mặc áo ghi chữ "An ninh Alibaba" đập xe. Ai dùng điện thoại ghi hình cũng bị bà Trinh chỉ đạo người đến lấy điện thoại.

Trước sự chống đối của nhóm người này, Công an TX.Phú Mỹ đã huy động lực lượng đến để bảo vệ trật tự. Tuy vậy, bà Trinh vẫn chỉ đạo một số người đập phá làm hư hỏng xe cuốc của đoàn làm việc. Đích thân Bí thư TX.Phú Mỹ và Phó chủ tịch UBND thị xã cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, nhưng nhóm người trên vẫn có hành động chống đối manh động.

Trưa cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tăng cường đến để bảo vệ trật tự. Thêm 3 xe cuốc được đưa đến hiện trường để trả lại hiện trạng đất ban đầu. Lúc này, nhóm người mặc áo có dòng chữ “Tập đoàn Alibaba” tiếp tục chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Công an đã khống chế, đưa bà Trinh cùng 9 người khác có hành vi chống đối, đập phá xe cuốc về trụ sở Công an TX.Phú Mỹ để xử lý.

Vây nhà Chủ tịch, trụ sở UBND TX.Phú Mỹ

Ngay trong sáng 13.6, các xã, phường trên địa bàn TX.Phú Mỹ cũng đồng loạt tháo dỡ , khắc phục hiện trạng đất đối với những trường hợp vi phạm. Tại khu đất rộng hơn 4 ha ở KP.4, P.Hắc Dịch, trong khi lực lượng chức năng đang làm việc thì trước nhà của Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ Nguyễn Văn Thắm ở P.Hắc Dịch xuất hiện một nhóm người mặc đồng phục “Tập đoàn địa ốc Alibaba” và có 2 xe cuốc chạy đến đậu; một số người dùng điện thoại chụp lại hình ảnh nhà riêng ông Thắm. Cùng lúc, hàng chục người khác mặc đồng phục có dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” kéo đến trước trụ sở UBND TX.Phú Mỹ. Ngay sau đó, lực lượng an ninh, công an thị xã đã có mặt tại trước trụ sở UBND thị xã để bảo vệ trật tự.