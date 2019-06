UBND xã Tóc Tiên đề nghị xử lý 'chủ tịch địa ốc Alibaba' miệt thị cán bộ

Ngày 26.6, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, đã ký văn bản kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Thị ủy và Công an TX.Phú Mỹ xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba do có lời lẽ xúc phạm mình.