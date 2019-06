Alibaba bán hàng vạn sản phẩm 'ma'

Góp vốn “trồng cây lâu năm” nhưng rồi... phân phối đất nền Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khi làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nghi can đã bị Công an TX.Phú Mỹ bắt tạm giam), đại diện Công ty Alibaba khai nhận công ty này đã hợp tác với 5 doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại TP.HCM, Đồng Nai để kiếm khách hàng phân phối chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của 7 dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Căn cứ vào việc hợp tác trên, từ ngày 23.4.2017 - 9.10.2018, Công ty Alibaba đã triển khai 7/8 “dự án”, thu về hơn 770 tỉ đồng. Điều đáng nói, những “dự án” trên đều đứng tên cá nhân là chủ đất, nhưng khi được Công ty Alibaba phân phối thì có tên gọi là các dự án Alibaba Tân Thanh Center City từ 1 - 6 và dự án Alibaba Phú Mỹ Central City. Đơn cử, dự án Alibaba Tân Thành Center City 3 tại xã Sông Xoài mà Công ty Alibaba phân phối 161 nền và đã thu gần 40 tỉ đồng là của cá nhân ông Nguyễn Thái Lực làm chủ đất. Ngày 19.3.2019, ông Lực làm hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho bên nhận góp vốn là Công ty Alibaba với mục đích “để trồng cây lâu năm theo đúng mục đích sử dụng đất trong sổ đỏ, không sử dụng đất vào mục đích khác”, nhưng lại trở thành đất nền để công ty này phân phối cho khách hàng. Hay tại dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 (xã Tóc Tiên) cũng do ông Lực đứng tên chủ sở hữu đất hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ cho bên nhận góp vốn là Công ty Alibaba với mục đích tương tự, nhưng sau đó công ty này cũng làm đơn vị phân phối nền. Tương tự, khu đất rộng gần 9 ha do ông Trịnh Minh Pháp làm chủ sở hữu góp vốn bằng QSDĐ cho Công ty Alibaba để trồng cây lâu năm được gọi là dự án Alibaba Phú Mỹ Central City để công ty này phân phối 624 nền, tổng trị giá gần 256 tỉ đồng, đã thu hơn 177 tỉ đồng... Ngày 25.6, một lãnh đạo Văn phòng Đăng lý đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay tháng 3.2019, đơn vị này có nhận giải quyết hồ sơ nhận góp vốn của 3 cá nhân là ông Lực, ông Pháp, Nguyễn Thái Lĩnh vào Công ty Alibaba bằng QSDĐ. Do Công ty Alibaba không có dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định mà nhận góp vốn bằng QSDĐ nông nghiệp của những cá nhân trên nên đơn vị này không giải quyết, trả lại hồ sơ. Nguyễn Long