“Bộ sậu” IPC gây thiệt hại tiền nhà nước như thế nào ?

Như Thanh Niên số ra ngày 22.11 thông tin, liên quan phi vụ bán cổ phần “giá bèo” thông qua tăng vốn điều lệ tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 13 bị can về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong đó, nhiều bị can nguyên là lãnh đạo chủ chốt Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Sadeco (công ty con của IPC).