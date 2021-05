Bộ Tài chính đề nghị lập quỹ mua 150 triệu liều vắc xin Covid-19

Công an H.Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Phạm Sáu, bị can đâm trọng thương tài xế taxi ở Hà Nội, để làm rõ tội 'giết người'.