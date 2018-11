Bó tay với lò mổ lậu

Lò mổ lậu giết chết lò mổ hiện đại Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có 75 cơ sở giết mổ được cấp phép hoạt động, trong đó 37 cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch. Về giết mổ lậu, tính đến tháng 9.2018, lực lượng chức năng ghi nhận 44 điểm giết mổ lậu (tăng 11 điểm so với tháng 8.2017 và tăng 4 điểm so với tháng 3.2018). Trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các các đơn vị liên quan bắt quả tang 57 trường hợp giết mổ lậu, phạt hành chính số tiền 647 triệu đồng. “Việc tồn tại các điểm giết mổ lậu là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, còn gây khó khăn cho quá trình sắp xếp giết mổ theo kế hoạch, khó kêu gọi nhà đầu tư, vì đầu tư xây dựng xong không ai đưa vào giết mổ dẫn đến thua lỗ”, ông Giang cho hay. Còn bà Nguyễn Thị Thu Hoàng, Giám đốc Ban quản lý dự án Lifsap Đồng Nai đưa ra dẫn chứng “Tại 15 lò mổ của chúng tôi được thiết kế công suất giết mổ 3.710 con/ngày nhưng thực tế chỉ đạt 1.505 con/ngày, đạt 40,6%”. Tương tự, ông Trương Thúy Thượng, Chủ lò mổ Hoàng Thị Liêm (xã Vĩnh Thạnh, H.Nhơn Trạch) bức xúc: “Chúng tôi đầu tư cả chục tỷ đồng xây dựng lò mổ tập trung hiện đại, đầy đủ trang thiết bị với công suất hoạt động giết mổ 400 - 500 con heo/ngày. Nhưng do trên địa bàn có rất nhiều lò mổ lậu hoạt động nên ít ai mang heo vào lò mổ của chúng tôi. Mỗi ngày lò chỉ mổ khoảng 50 con, thua lỗ triền miên, nếu sắp tới tình trạng ngày vẫn tiếp diễn chúng tôi xin đóng cửa lò mổ chứ không kham nổi chi phí”.