Bộ trưởng Công an: Chế độ phạm nhân cao, có người sẽ tìm cách để đi tù

Theo báo cáo của cơ quan chủ trì thẩm tra dự thảo luật, do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày, về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, dự thảo luật quy định 9 nhóm quyền mà phạm nhân được hưởng trong quá trình chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, điểm k, khoản 1, điều 27 còn quy định phạm nhân được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Bà Nga cho biết, về vấn đề này, đại biểu Quốc hội có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất tán thành dự thảo, nhưng đề nghị rà soát thể hiện lại quy định tại điểm k, khoản 1 để bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của phạm nhân phải phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà nước.

Trong khi đó, loại ý kiến thứ 2 đề nghị bỏ điểm k, khoản 1 và quy định cụ thể ngay trong luật việc phạm nhân được hưởng những quyền gì và bị hạn chế những quyền gì.

Bà Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp nhận thấy, đối với phạm nhân, do họ bị cách ly khỏi xã hội, bị hạn chế quyền tự do đi lại nên có một số quyền công dân khác sẽ khó bảo đảm thực hiện được đầy đủ.

Mặt khác, ngoài những quyền cơ bản, thiết yếu (như quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe; bảo đảm chế độ ăn, mặc, ở, thăm gặp; quyền lao động, học tập, học nghề...) cần phải được thực hiện tốt, thì một số quyền khác đối với phạm nhân còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng đáp ứng của nhà nước (như quyền kết hôn, quyền sinh con, quyền được gửi, lưu giữ trứng, tinh trùng...)

Từ đó, Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc cụ thể hóa quyền con người theo quy định của Hiến pháp đối với phạm nhân là cần thiết nhưng phải có bước đi phù hợp, để bảo đảm tính khả thi, bảo đảm khả năng đáp ứng của nhà nước, tránh hình thức.

Do vậy, Ủy ban Tư pháp đề nghị quy định cho phạm nhân được hưởng các quyền khác của công dân, trừ trường hợp việc thực hiện quyền đó ảnh hưởng đến chế độ quản lý giam giữ, chế độ giáo dục cải tạo của phạm nhân theo quy định của luật này.

Trao đổi thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, đối với các phạm nhân bị cách ly ra khỏi xã hội, hạn chế quyền tự do, nhất là tự do đi lại, nên một số quyền công dân khác khó lòng thực hiện được.