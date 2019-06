Bộ trưởng Công an giải thích việc nhiều đối tượng là người có chức vụ trốn ra nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay đây là vấn đề nằm trong quy định của pháp luật. Trước đây, quy định rất chặt chẽ, chẳng hạn có hình thức bắt giữ là bắt quả tang, bắt khẩn cấp và bắt theo quy định thông thường.

“Là người bình thường thì không được áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Chúng ta duy trì nguyên tắc không để lọt tội phạm, nhưng không bắt oan”, ông Lâm lý giải.

Bộ trưởng Công an cũng cho hay, tội phạm trước khi gây án đều có tính tới việc chạy tội, trốn tội, nên tới đây cần tính các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.

Cùng câu hỏi về nội dung trên, đại biểu Nguyễn Hoàng Mai (Tiền Giang) chất vấn về tình trạng nhiều đối tượng có tiền, có địa vị, khi bị khởi tố thì đã bỏ trốn.

“Liệu có hiện tượng lộ, lọt thông tin hoặc bảo kê cho tội phạm bỏ trốn không, và giải pháp cho vấn đề này?”, đại biểu Mai hỏi.

Trả lời thêm vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, như đã có trả lời trước đó, tới đây các giải pháp đưa ra về tố tụng hình sự phải có quy định phù hợp yêu cầu, để làm sao vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ công dân vừa không bỏ lọt tội phạm.

“Về phía ngành công an cũng sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ mà pháp luật cho phép, nhằm quản lý được các đối tượng ngay từ đầu”, ông Lâm nêu.

Gần đây, vụ việc ông chủ Công ty Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bỏ trốn trước khi bị Bộ Công an khởi tố bị can thu hút sự quan tâm của dư luận. Trả lời tại họp báo Chính phủ mới đây, Chánh văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Trước đó cũng có một số vụ việc tương tự như trường hợp của Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc Công ty Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), bị cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an ra quyết định truy nã từ ngày 31.5, đến nay vẫn chưa bắt được.