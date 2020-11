Bộ trưởng Công an: 'Làm luật an toàn giao thông không phải là tách luật, chia quyền'

Giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chiều 16.11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, có 2 vấn đề đại biểu quan tâm là sự cần thiết xây dựng ban hành dự án luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và có nên tách luật này ra khỏi luật Giao thông đường bộ sửa đổi hay không.

Theo ông Lâm, Bộ Công an có trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Do đó, Chính phủ cũng xác định rõ trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của ngành Công an vì trật tự an toàn giao thông là một bộ phận quan trọng của trật tự an toàn xã hội. "Vì thế, chúng tôi đã được Chính phủ, cũng đã được Quốc hội, cơ quan của Quốc hội đồng ý cho đề xuất xây dựng dự thảo luật này", ông Lâm thông tin.

Theo ông Lâm, trong báo cáo tác động cũng như trong báo cáo đề xuất xây dựng luật, các quy định cũng đã nói rất rõ trách nhiệm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông là của Bộ Công an.

"Cũng có đại biểu băn khoăn xây dựng luật như vậy xác định trách nhiệm rõ chưa. Xin xác định trách nhiệm như vậy. Bộ Công an có trách nhiệm chính, phối hợp với bộ, ngành, các cơ quan và chính quyền các cấp để tổ chức, đảm bảo sự trật tự an toàn giao thông", ông Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, nếu Quốc hội đồng ý ban hành luật này, giao trách nhiệm cho Bộ Công an thì như báo cáo đánh giá tác động đã nêu, sẽ không tăng biên chế, chi phí không tăng, không lãng phí, không tăng về thủ tục hành chính.

"Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ trong tập thể Đảng ủy Công an T.Ư, các cơ quan chuyên trách nhận trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, trước Quốc hội, nhân dân về vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông", ông Lâm khẳng định.

Để chung với luật Giao thông đường bộ thì hơi dài

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, việc xây dựng luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ không phải là tách luật.

Theo ông Lâm, cùng với sự phát triển chung của mọi mặt xã hội thì quá trình làm luật càng ngày càng đi vào cụ thể, càng quy định vào chi tiết. Những vấn đề luật pháp, nhất là liên quan đến quyền con người, quyền công dân thì được cụ thể hóa.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, trên thực tế đã có nhiều luật, ban đầu từ một luật sau đó phát triển thành nhiều luật. Ví dụ như là luật Đầu tư, giờ chúng ta có luật Đầu tư, luật Đầu tư công, luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư hay luật Khiếu nại tố cáo trước đây giờ thành luật Tố cáo, luật Khiếu nại.

"Rất nhiều luật chuyên ngành, đi vào cụ thể. Đây không phải là việc tách luật, hay chia quyền, thế này thế kia... Chúng tôi thấy không có thứ đó", ông Lâm khẳng định.

Ông Lâm cũng cho rằng, nếu vấn đề luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để chung với luật Giao thông đường bộ thì quá dài.