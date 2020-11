'Nếu có giấy tờ giả lại chuyển sang bộ khác quản lý thì gây rối xã hội'

Trước đó, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 chỉ có tên luật Giao thông đường bộ sửa đổi do Bộ GTVT là cơ quan chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, sát kỳ họp, Chính phủ đề nghị tách luật Giao thông đường bộ sửa đổi thành 2 dự án luật: luật Giao thông đường bộ sửa đổi vẫn do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.