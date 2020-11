Bộ trưởng Công an: 'Trong đội ngũ cán bộ có nhiều người sử dụng giấy tờ giả'

3 thách thức lớn của tội phạm ma túy Trả lời chất vấn về tội phạm ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an nêu bối cảnh năm 2020 có rất nhiều khó khăn trong cách ly xã hội do dịch bệnh, nhưng tội phạm ma túy vẫn hoạt động rất mạnh, và cho biết việc đấu tranh với loại tội phạm này đang đứng trước 3 thách thức lớn. Trước hết, áp lực về ma túy ở nước ngoài rất lớn với chúng ta, không phải chỉ ở vùng Tam Giác Vàng mà sản xuất ma túy tổng hợp trong nước cũng rất lớn. “Nguồn cung ma túy còn rất lớn, chúng tôi đã tập trung xử lý nhưng chưa ngăn chặn được nguồn cung ở nước ngoài vào”, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Trong khi đó, ở trong nước, thống kê có hơn 325.000 người nghiện ma túy có hồ sơ nhưng con số thực tế, theo Bộ trưởng Công an, lớn hơn rất nhiều. Điều này cho thấy công tác cai nghiện, sử dụng ma túy còn vấn đề. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết còn khó khăn, vướng mắc về pháp luật nên Bộ Công an đang trình Quốc hội sửa đổi luật Phòng chống ma túy để khắc phục vấn đề này trong thời gian tới. Giải pháp được đại tướng Tô Lâm đưa ra là tiếp tục Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật Phòng chống ma túy, tiếp tục giải quyết, ngăn chặn các nguồn cung, nguồn cầu trong nước.