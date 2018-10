Bộ trưởng Công thương: ‘Bauxite Tây nguyên sản xuất tới đâu bán hết tới đó’

Sáng 31.10, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Kim Thuý (Đà Nẵng) liên quan đến hiệu quả kinh tế và đánh giá việc thí điểm 2 dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, các dự án bauxit ở Tây nguyên đã đạt được một số kết quả ban đầu. Cụ thể, dự án alumin Tân Rai đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 10.2013, đã dần sản xuất ổn định, đến năm 2018 dự kiến sẽ đạt sản lượng 650.000 tấn alumin (đạt công suất thiết kế).

Trong khi đó, dự án alumin Nhân Cơ có sản phẩm alumin đầu tiên vào cuối năm 2016 và giữa năm 2017 đã vận hành thương mại. Theo kế hoạch, năm 2018 sản lượng đạt 580.000 tấn alumin và năm 2019 sẽ đạt công suất thiết kế là 650.000 tấn alumin.

“Mặc dù thời gian các dự án đi vào hoạt động chưa dài (dự án Tân Rai 5 năm, dự án Nhân Cơ gần 2 năm), song thời gian qua đã cho thấy việc vận hành các nhà máy ổn định, sản phẩm đầu ra đạt chất lượng tốt, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng đạt được theo thiết kế, một số chỉ tiêu còn cao hơn so với thiết kế. Các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến công tác xử lý bùn đỏ, bảo vệ môi trường. Các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh, quốc phòng... theo mục tiêu đề ra được bảo đảm”, Bộ trưởng Bộ Công thương cho hay.

Ông Trần Tuấn Anh cũng cho biết, thời gian qua, thị trường có thuận lợi. "Trong những năm gần đây và hiện nay giá bán alumin trên thị trường khá khả quan, trung bình năm 2017 là 344 USD/tấn (giá FOB), bình quân 8 tháng năm 2018 là 480 USD/tấn, có thời điểm tháng 4.2018 giá alumin lên đến 672 USD/tấn. Đây là mức giá tốt so với tính toán ban đầu để bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án (trên 300 USD/tấn thì dự án bắt đầu có hiệu quả kinh tế). Do vậy, 2 dự án tới thời điểm này đang hoạt động khá thuận lợi và ổn định, sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng, được thị trường chấp nhận, sản xuất tới đâu bán hết tới đó, thậm chí chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói, đồng thời cho biết thêm, đến nay Tập đoàn Than khoáng sản TKV đã cấp alumin/hydrat đến các thị trường Trung Đông (U.A.E), Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan...