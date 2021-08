Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: ‘8.400 tỉ đồng đã chi, đến tay 15 triệu người’

Tuy nhiên, báo cáo về công tác an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung thừa nhận nhiều nơi vẫn còn biểu hiện lúng túng, sợ trách nhiệm trong triển khai hỗ trợ, cần rút kinh nghiệm. Bộ trưởng Dung lấy ví dụ hai tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long chưa rút kinh phí nhà nước để chi. 9 tỉnh khác chưa chi hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, mất việc, gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Phú Yên.

Kết luận cuộc họp về nội dung này, Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân, gia đình trong khu vực giãn cách xã hội , không để bất cứ người dân nào đứt bữa, thiếu ăn, thiếu mặc.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần quan tâm 3 đối tượng cụ thể: các đối tượng có điều kiện kinh tế nhưng cần giúp đỡ; các hộ gia đình gặp khó khăn, bị đứt bữa; những người lang thang, cơ nhỡ.

Thủ tướng đã giao Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT sớm giải quyết việc hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ, những nơi tăng cường giãn cách có sức ép rất lớn về an sinh xã hội, y tế, an ninh trật tự. Từ thực tiễn kiểm tra cơ sở những ngày vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh những việc mà cấp xã, phường, thị trấn phải làm thật tốt với sự hỗ trợ của các lực lượng, tăng cường cung cấp các gói an sinh xã hội cho người dân.