Bộ trưởng Tô Lâm: Phong tướng tất cả giám đốc công an tỉnh cũng chưa vượt trần

Chiều 7.6, thảo luận tại tổ về luật Công an nhân dân (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, dù có phong tướng cho giám đốc công an tất cả các địa phương cũng không vượt quá trần Bộ Chính trị cho phép.