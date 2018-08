Bộ trưởng Tô Lâm: vụ Vũ 'nhôm' là bài học đắt giá với ngành công an

Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 13.8, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng phản ánh vừa qua, nhân dân và cử tri rất bức xúc về tình trạng nhiều tội phạm có tổ chức liên quan tới một số hành vi vi phạm pháp luật của một số sĩ quan, tướng lĩnh công an thời gian qua. Trong đó, vụ Vũ nhôm là điển hình cài cắm nhân cốt để từ đó lợi dụng chức vụ, quyền hạn Nhà nước trao cho nhằm phạm tội.

Đại biểu Nhưỡng chất vấn: "Sau vụ Vũ "nhôm", Bộ Công an đã rà soát kiểm tra xem còn tổ chức kiểu Vũ nhôm hay không và Bộ có giải pháp như thế nào để tránh tình trạng tiếp tục xuất hiện kiểu Vũ "nhôm" trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, liên quan tới vụ Vũ "nhôm", Bộ Công an đã khởi tố điều tra 5 vụ án và vừa qua đã đưa ra xét xử vụ thứ nhất về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Trong đó, có liên quan tới một số tướng lĩnh công an, cụ thể là 2 tướng lĩnh công an cũng đã bị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời cũng xử lý một số người là lãnh đạo Bộ Công an có vi phạm trong vụ này.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết đây là bài học rất lớn trong công tác quản lý cán bộ, công tác xử lý những vụ liên quan đến lợi dụng việc hình thành các tổ chức bình phong, được điều kiện thuận lợi để vi phạm pháp luật.