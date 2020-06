Bộ Tư pháp đang thanh tra những dự án băng nhóm Đường ‘Nhuệ’ trúng đấu giá

Có dấu hiệu thao túng, thông đồng

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp sáng 19.6, bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), cho biết sắp tới đơn vị này sẽ thanh tra toàn bộ hoạt động đấu giá đất tại tỉnh Thái Bình có liên quan đến băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ”

Cuộc thanh tra này được đặt ra sau khi Bộ Tư pháp nhận được phản ánh về việc có dấu hiệu thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá sử dụng đất của băng nhóm Đường “Nhuệ”.

Đẫm nước mắt sau bản án cho vợ chồng giám đốc nợ tiền Đường Nhuệ

Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ về các vụ đấu giá tài sản có sự tham gia của Đường "Nhuệ", xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, Bộ Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường “Nhuệ”.

Đại diện Cục Bộ trợ tư pháp, đơn vị phụ trách hoạt động đấu giá trên toàn quốc, cũng cho biết đã thực hiện thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản của 2 đấu giá viên thuộc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tăng cường biện pháp quản lý đấu giá tài sản trong thời gian tới.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), Vũ Gia Thành (43 tuổi), lần lượt là giám đốc và đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư pháp); Hà Văn Dũng (46 tuổi), Trịnh Minh Thúy (50 tuổi) lần lượt là nhân viên và trưởng phòng Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (bị can Trịnh Minh Thúy là vợ một lãnh đạo H.Kiến Xương, Thái Bình).

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong thời gian dài, băng nhóm Đường “Nhuệ” đã "làm mưa làm gió" trong hoạt động đấu giá đất tại Thái Bình. Hầu như các cuộc đấu giá đất nào trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng đều có bóng dáng của vợ chồng Đường “Nhuệ”, và sau mỗi đợt đấu giá, cặp vợ chồng này cũng không ngại ngần tung lên tài khoản Facebook cá nhân những hình ảnh khoe hàng xấp giấy tờ thủ tục chứng nhận trúng đấu giá tại các vị trí đắc địa có giá trị từ vài tỉ cho đến hàng chục tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong từng cuộc đấu giá, cặp vợ chồng Đường - Dương huy động đàn em đe dọa, thị uy người tham gia đấu giá để họ phải bỏ cuộc. Mặt khác, các đối tượng móc nối với cán bộ trong trung tâm đấu giá để thỏa thuận, nếu không được, băng nhóm này sẵn sàng xông vào trụ sở đơn vị chức năng chửi bới, lăng mạ rồi truyền hình trực tiếp trên mạng xã hội

Liên tục đấu trúng nhiều khu đất trong tỉnh Thái Bình

Tài liệu của Thanh Niên thu thập tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình cho thấy, trong năm 2019, vợ chồng Đường “Nhuệ” đã đấu trúng nhiều lô đất có giá trị lớn. Trong đó, chỉ tính riêng đợt đấu giá khu tái định cư Đồng Lôi (TP.Thái Bình) vào tháng 9.2019, Đường “Nhuệ” đã đấu trúng 10 lô đất, trị giá mỗi lô đều trên 2 tỉ đồng.

Đối với những đấu giá đất giãn dân, đất chuyển đổi quỹ đất 5% để lấy kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại các huyện Đông Hưng, Kiến Xương..., cặp vợ chồng này cũng liên tục đấu trúng, ngoài các lô đất lẻ còn cả khu đất lớn.

Trong nhiều cuộc đấu giá đất tại địa phương, vợ chồng Đường “Nhuệ” hầu như “ôm” hết các lô đất được đưa ra đấu giá. Đơn cử, tại cuộc đấu giá đất tại xã Lô Giang (H.Đông Hưng) đầu năm 2019, chỉ có 25 lô đất được bán ra nhưng vợ chồng Đường “Nhuệ” đã đấu trúng tới 20 lô.

Tới tháng 4.2019, vợ chồng Đường “Nhuệ” cũng tiếp tục đấu trúng 7 lô đất khác trên địa bàn xã này. Trước đó, năm 2018, vợ chồng Đường “Nhuệ” đấu trúng 24 lô đất khác tại xã Đông Phương (H.Đông Hưng) theo diện trên.

Tại một số huyện Đông Hưng, Kiến Xương..., nhiều lần vợ chồng Đường “Nhuệ” trúng hầu hết các lô đất được đưa ra đấu giá. Nhiều lô đất trong đó có giá rất sát với giá khởi điểm. Ví dụ, ở xã Lô Giang (H.Đông Hưng), năm 2019, Nguyễn Thị Dương đứng tên đấu trúng 6 lô đất có giá chỉ cao hơn giá khởi điểm từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/m2. Giá trúng này của Nguyễn Thị Dương cũng thấp hơn giá những người khác đưa ra.

Hay như ở xã Đông Phương (H.Đông Hưng), năm 2018, Nguyễn Thị Dương đứng tên đấu giá trúng trọn gói 20 lô đất (tổng diện tích hơn 4.344 m2) với giá cao hơn giá khởi điểm cho 20 lô có 9,9 triệu đồng. Đáng chú ý, cũng ở xã Đông Phương, năm 2018, Dương trúng đấu giá nhiều lô đất (mỗi lô 215 m2) với giá chỉ cao hơn giá khởi điểm 10.000 đồng/m2. Cụ thể, giá khởi điểm là 1,5 triệu đồng/m2, nhưng Dương trúng với giá 1,51 triệu đồng/m2.

Theo lãnh đạo một trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện ở Thái Bình, kế hoạch đấu giá đất sẽ do xã làm tờ trình lên huyện và tỉnh phê duyệt. Việc đấu giá đất nhằm phục vụ nhu cầu giãn dân và tạo nguồn thu cho xây dựng cơ bản tại địa phương.

Thế nhưng, với thực tại đấu giá đất tại Thái Bình, rất nhiều người dân có nhu cầu thực tế, cần đất để xây nhà ở chưa thể tiếp cận được những phiên đấu giá đã có “bàn tay” của băng nhóm Đường “Nhuệ”.