Bộ Y tế chi viện khẩn cho nhiều địa phương

Ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND P.Hòa Phú, cho biết liên quan đến số ca dương tính Covid-19 tại Công ty TNHH Wanek, chính quyền đã phong tỏa 13 điểm, cách ly y tế hơn 1.000 người dân trên địa bàn phường. Ngoài ra, có khoảng trên 1.500 công nhân (CN) Công ty TNHH Wanek bị ảnh hưởng phải cách ly tập trung. Cùng ngày 1.7, Bộ Y tế đã có quyết định chi viện nhân lực cho Bình Dương phòng chống dịch Covid-19 do ông Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, làm trưởng đoàn. Đoàn công tác của Bộ Y tế có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các hoạt động lấy mẫu, hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 ; hỗ trợ công tác điều trị; đảm bảo an toàn sinh học và phòng chống dịch; xử lý dịch trong các khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học... UBND tỉnh Bình Dương cũng đã quyết định thành lập 450 tổ lấy mẫu xét nghiệm (350 đội tuyến huyện và 100 tổ tuyến tỉnh) để lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, dự kiến khoảng 1 triệu người (kinh phí khoảng 70 tỉ đồng do Becamex IDC tài trợ). Thời gian thực hiện trong khoảng 14 ngày.

Ngày 1.7, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết tại BV đa khoa tỉnh Long An hiện đã có 17 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 7 nhân viên y tế. Tính đến hết ngày 1.7, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 123 trường hợp mắc Covid-19 (108 ca được phát hiện trong cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh).

Tại Quảng Ngãi, trong ngày 1.7 ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 81 người, tất cả đều ở TX.Đức Phổ. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ 29.6 đến nay, đơn vị đã tăng cường nhân lực cho việc xét nghiệm Covid-19. Theo đó, đã triển khai 32 tổ phản ứng nhanh, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm ở xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.

Với năng lực sàng lọc 8.000 - 10.000 mẫu/ngày, cố gắng đến hết ngày 2.7, công tác xét nghiệm cho toàn bộ hơn 33.000 người dân trong khu vực phong tỏa xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh sẽ hoàn thành. Bộ Y tế đã thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Quảng Ngãi với 13 thành viên do bà Lê Hồng Phương Nga, Phó viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, làm tổ trưởng. Tổ công tác này làm việc tại Quảng Ngãi kể từ ngày 1.7.

Tại Phú Yên , tính đến 17 giờ ngày 1.7, tổng ca nhiễm tại tỉnh này là 178 ca, trong đó nhiều nhất là TP.Tuy Hòa với 133 ca. Chiều 1.7, có thêm xã An Phú (TP.Tuy Hòa) và một nửa thôn Diên Hội, xã An Hòa Hải (H.Tuy An) phải cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1.7.2021. Bộ Y tế cũng đã ra quyết định thành lập tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Phú Yên gồm 18 thành viên do ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, làm tổ trưởng. Các tổ phó và thành viên đều là nhân sự của Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện (BV) T.Ư Huế.