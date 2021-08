Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm vắc xin Pfizer cho người 12 - 18 tuổi

4 ngày tăng cường giãn cách xã hội, 2.491 trường hợp ra ngoài không lý do Ông Phạm Đức Hải thông tin thêm, sau 4 ngày TP.HCM tăng cường giãn cách xã hội , lưu lượng tham gia giao thông trên đường giảm mạnh, công tác xét nghiệm được đẩy nhanh; công tác an sinh xã hội được nhanh chóng triển khai, dần đảm bảo đời sống cho nhân dân. Song vẫn còn mặt hạn chế, như việc giãn cách một số nơi chưa thực sự nghiêm; một số bộ phận vẫn ra đường không lý do. TP.HCM đã lập biên bản 2.491 trường hợp, xử phạt hơn 3,4 tỉ đồng; việc hỗ trợ cho người dân ở một số nơi còn chậm, chưa kịp thời và nhịp nhàng.