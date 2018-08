Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ thiếu úy tử vong vì ngộ độc ma túy

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca tại nhà một nghi phạm mua bán ma túy là methamphetamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphetamine còn lại trong 500 ml là hơn 10 gr. Công an xác định nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt là do ngộ độc methamphetamine