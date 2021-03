Bốc đầu xe máy rồi khoe ‘chiến tích’ trên TikTok, bị phạt 31 triệu đồng

Chiều 29.3, thông tin từ Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 thanh thiếu niên bốc đầu xe, lạng lách trên quốc lộ 7 với tổng số tiền 31 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải và chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe trên quốc lộ 7A thuộc địa bàn H.Anh Sơn.

Trong những lần bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, nhóm này đã quay video clip rồi đăng tải lên TikTok để khoe “chiến tích”.

Qua điều tra, Công an H.Anh Sơn lần lượt triệu tập nhóm thanh thiếu niên này đến làm việc.

Nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe bị triệu tập ẢNH C.AN

Công an xác định nhóm này có nhiều lỗi vi phạm: không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu, gắn biển số bị che lấp, có chất ma túy trong cơ thể.

Nhóm thanh thiếu niên này đã bị Công an H.Anh Sơn đã xử phạt hành chính. Trong đó, Nguyễn Quang Huy (15 tuổi, ngụ H.Con Cuông, Nghệ An) và Nguyễn Đăng Huy (17 tuổi, ngụ xã Yên Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) mỗi trường hợp bị phạt 7,5 triệu đồng; Nguyễn Văn Sự (17 tuổi, ngụ xã Đỉnh Sơn, H.Anh Sơn) bị xử phạt 16 triệu đồng do có chất ma túy trong cơ thể.