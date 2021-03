'Quái xế' náo loạn thành phố hoa phượng đỏ

Hơn 22 giờ một ngày cuối tháng 2, màn đêm tĩnh lặng ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng bị tiếng gầm rú của động cơ xe máy xé toạc. Trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú, hơn 10 "quái xế" tuổi còn rất trẻ điều khiển xe máy bốc đầu, lạch lách, đánh võng.

Khi nhóm "quái xế" đến gần Nhà hát lớn TP.Hải Phòng thì bị tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phát hiện, tổ chức vây bắt.

Ngay sau đó, 3 "quái xế" N.T.T (16 tuổi, ngụ thôn An Trung, xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng), N.T.Đ (16 tuổi, ngụ tại số 17/18/162 Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) và N.T.Đ (19 tuổi, ngụ số 162/27 Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) bị bắt giữ.

Theo Công an Q.Hồng Bàng, đơn vị này đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an Q.Hồng Bàng cho biết, hầu như ngày nào, khu vực trung tâm TP.Hải Phòng cũng có những nhóm thanh niên tuổi từ 14 đến 20 tụ tập thành đoàn rồi rú ga, đi xe một bánh và có dấu hiệu tổ chức đua xe. Từ ngày 16.2 (tức 29 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) đến nay, Công an Q.Hồng Bàng đã bắt được 162 "quái xế" gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông

Đáng chú ý, trong điện thoại của các “quái xế” mà công an thu giữ, có nhiều video, hình ảnh ghi cảnh những thanh niên này bốc đầu, đánh võng. Những video, hình ảnh trên được quay, chụp nhằm đăng lên mạng xã hội khoe mẽ.

Hiện tượng thanh thiếu nên đi xe máy gây náo loạn đường phố Hải Phòng đã xuất hiện từ khi cầu Hoàng Văn Thụ (nối H.Thủy Nguyên với trung tâm TP.Hải Phòng) xây xong. Các thanh thiếu niên thường chạy xe lòng vòng qua khu vực này. Anh Nguyễn Văn Hoàn (29 tuổi, ngụ đường Bến Bính, Q.Hồng Bàng, gần khu vực này) bức xúc nói: "Cứ khoảng 10 giờ đêm là chúng nó làm ầm ĩ, xe máy gầm rú, không ai được nghỉ ngơi".

Các đối tượng đua xe trên đường phố Hải Phòng Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.Hải Phòng, cho biết thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông của địa phương này cơ bản ổn định, thông suốt, tai nạn giao thông được kiềm chế. Tuy nhiên, có hiện tượng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố và một số tuyến tỉnh lộ trọng điểm khiến Giám đốc Công an TP.Hải Phòng phải chỉ đạo xử lý.

Ngay ngày mùng 4 và 5 tết (15 - 16.2), Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã bắt được 5 đối tượng tụ tập đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng. Các đối tượng vi phạm đều từ 16 - 21 tuổi.

Lãnh đạo kể trên cũng cho hay, đơn vị này sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Luật chưa đủ sức răn đe?

Đáng chú ý, mặc dù lực lượng chức năng đã ra quân truy quét, nhưng nạn lạng lách, đánh võng của một số thanh thiếu niên Hải Phòng vẫn chưa giảm. Ngoài cầu Hoàng Văn Thụ, các đường phố Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Tam Bạc, trục Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Quang Trung thuộc các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng cũng là "đường đua" ưa thích của những thanh thiếu niên coi thường pháp luật.

Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đầu năm nay, số “quái xế” trên đường phố Hải Phòng có xu hướng gia tăng. Anh Nguyễn Văn Toản (30 tuổi, ngụ Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho rằng: “Có lẽ, một số thanh niên thấy lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt nên ngang nhiên vi phạm về tốc độ, lạng lách, đua xe trái phép, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm”.

Mới đây nhất, chiều qua, 7.3, một bạn đọc ở P.Đằng Hải (Q.Hải An, Hải Phòng) đã gọi đến PV Thanh Niên cho biết vừa bị 3 thanh thiếu niên vượt đèn đỏ, tạt đầu ô tô tại ngã tư Tòa Án trên đường Lê Hồng Phong (Q.Hải An). Trong số này, có 2 người đi xe máy biển AA (xe máy dưới 50 cc, thường do người chưa đủ 18 tuổi điều khiển), cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao và lạng lách giữa làn ô tô.

Chia sẻ với Thanh Niên, một số bạn đọc cho rằng, việc xử phạt các nhóm “quái xế” theo luật hiện nay chưa đủ sức răn đe (do chủ yếu mới phạt hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe) nên các đối tượng này chưa sợ.

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng là những hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 6 điều 8 luật Giao thông đường bộ 2008.

Trong khi đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Những người tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng cũng bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.