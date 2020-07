CSGT sẽ tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông vào ban đêm

Ngày 22.7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa có công điện đề nghị giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quan tâm chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện một số giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang, gờ giảm tốc tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, những vị trí mở đường dân sinh.

Đồng thời, tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông; những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, công điện của Cục CSGT cũng đề nghị giám đốc công an các tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT bố trí tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức kiểm tra, kiểm soát xe ô tô chở khách, xe ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên những cung đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông vào khung giờ ban đêm, nhất là trong thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý mạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá số người; đi không đúng tuyến đường quy định…

Theo Cục CSGT, những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian gần đây, nhất là việc xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vào ban đêm , ngoài những nguyên nhân chủ quan thuộc về người điều khiển phương tiện, còn nguyên nhân khách quan do hệ thống công trình, kết cấu hạ tầng giao thông thiếu an toàn, bất cập về tổ chức giao thông, cũng như việc quản lý đối với đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.