Tăng mức phạt tối đa nhiều lĩnh vực vi phạm hành chính

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt luật số 67/2020) có những điểm mới đáng chú ý so với quy định cũ. Cụ thể, luật số 67/2020 sửa đổi tăng mức phạt tiền tối đa của nhiều lĩnh vực; bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực; bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt; tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thay đổi thời hiệu xử phạt một số lĩnh vực; bổ sung thêm 4 trường hợp được tạm giữ người theo thủ tục hành chính…

Trong đó, điểm mới nhất có thể kể đến là luật số 67/2020 bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực, mà trước đó luật cũ không quy định. Cụ thể, điều 24 bổ sung mức phạt tiền tối đa: 30 triệu đồng đối với tín ngưỡng, đối ngoại; 100 triệu đồng đối với an toàn thông tin mạng; 250 triệu đồng đối với sở hữu trí tuệ; 50 triệu đồng đối với cứu nạn, cứu hộ.

“Luật an toàn thông tin mạng ra đời năm 2015, trong đó đề cập các hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời quy định các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Theo đó, Nghị định 15/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2020) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cũng được ban hành (thay thế Nghị định 174/2013) đã nêu mức phạt tiền tối đa trong viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100 triệu đồng, trong đó bao gồm cả vi phạm về an toàn thông tin mạng . Vì vậy, luật số 67/2020 đã bổ sung mức phạt tiền tối đa 100 triệu đồng trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng nhằm đảm bảo đồng bộ trong hệ thống các văn bản pháp luật mới”, ông Lưu Đức Quang phân tích thêm.