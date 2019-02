Bóc đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Cụ thể, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND đồng cấp đề nghị truy tố tội “tổ chức đánh bạc” đối với Nguyễn Văn Thương (46 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Tấn Cường (ngụ H.Thăng Bình), Trần Công Cảnh (đều 28 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Tấn Bình (36 tuổi, ngụ H.Thuận An, Bình Dương).

Ngoài 4 bị can trên bị tạm giam, Công an Q.Cẩm Lệ còn khởi tố 5 bị can về tội " đánh bạc " và bị cấm rời nơi cư trú gồm Hồ Tấn Tư (33 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Lê Thành Lợi (28 tuổi, ngụ H.An Nhơn, Bình Định), Phạm Diệu Trị (28 tuổi, ngụ TX.Ba Đồn, Quảng Bình), Trần Đình Công (30 tuổi, ngụ H.Hiệp Đức, Quảng Nam), Trần Ngọc Đức (45 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ).