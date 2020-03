Bơm nước tưới cà phê, hoảng hốt thấy thi thể đang phân hủy dưới suối

Ngày 19.3, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an H.Đồng Phú khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của một người đàn ông tử vong dưới suối xảy ra tại xã Thuận Phú, H.Đồng Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Trần Văn Tắc (61 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) đến khu vực bật máy bơm nước tưới cho vườn rẫy cà phê của gia đình mình (tại ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, H.Đồng Phú). Khi thấy ống nước bị nghẽn, ông này đã ra khu vực suối nước gần đó để kiểm tra thì tá hỏa thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy dưới suối. Quá hoảng sợ, ông Tắc liền gọi điện trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tinh Bình Phước phối hợp với công an H.Đồng Phú và công an xã Thuận Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Thân Xuân Đối (55 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú). Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt dưới suối, sát bờ suối, trên người nạn nhân mặc áo thun vàng, quần đùi, thi thể đang trong quá trình phân hủy.