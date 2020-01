Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi: “Lực lượng chức năng nắm chưa chắc địa bàn”

Chiều 31.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có trao đổi ngắn gọn với các cơ quan chức năng xung quanh việc Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại H.Củ Chi vào ngày 29.1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc về vụ Lê Quốc Tuấn bắn chết 4 người ở Củ Chi tại Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Canh Tý 2020 và triển khai tăng cường công tác phòng chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ” diễn ra chiều 31.1 tại trụ sở UBND TP.HCM. Ông Nhân nói, một số nơi của TP.HCM đã xuất hiện hoạt động có tính chất không lành mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2020 như tổ chức đánh bài, đá gà…

“Công an báo cáo là có một việc xảy ra ở Củ Chi, chúng ta phải hết sức rút kinh nghiệm sâu sắc về vụ việc này (Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn ‘khỉ’ bắn chết 4 người ở Củ Chi – PV). Lực lượng chức năng nắm chưa chắc địa bàn nên mới xảy ra như vậy”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cảnh sát truy bắt Tuấn "khỉ" Ảnh: Ngọc Dương

Ông Nhân nói thêm, vụ nổ súng, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo xử lý. Ông đề nghị Bí thư, Chủ tịch các quận huyện tổ chức, rà soát ngay các địa điểm có nguy cơ trở thành các điểm tổ chức đánh bạc, ma túy đặc biệt là các hoạt động liên quan đến cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen.

“Thường vụ sẽ có văn bản yêu cầu chính quyền cấp ủy và công an, tháng 3 thành phố sẽ có hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình an ninh trật tự, nhất là vấn đề xã hội đen, cho vay nặng lãi. Tháng 3 sẽ làm sâu vào vấn đề này”, ông Nhân quyết liệt.

Người dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" (hình nhỏ bên phải) vẫn chưa bị bắt

Sau khi gây án, Tuấn cướp 2 xe máy, mang theo súng bỏ trốn. Công an TP.HCM điều nhiều lực lượng vây bắt. Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Tuấn "khỉ".